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        Mardin´de iki grup arasında tabanca ve bıçaklı kavga: 2 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 19:00
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        Mardin´de iki grup arasında tabanca ve bıçaklı kavga: 2 yaralı
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        Salih KESKİN/KIZILTEPE (Mardin), (DHA)MARDİN´in Kızıltepe ilçesinde husumetli iki grup arasında çılan tabanca ve bıçaklı kavgada biri ağır 2 kişi yaralandı.

        Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi Şanlıurfa Caddesi üzerinde aralarında husumet olan iki grup arasında, akşam saatlerinde tartışma çıktı. Büyüyen tartışma, tabanca ve bıçağın kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada İ.E. bacağına isabet eden kurşunla, E.E. de göğsüne aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. E.E.´nin hayati tehlikesinin olduğu belirtilirken, polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Kızıltepe Salih KESKİN

        2023-08-12 18:59:02

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