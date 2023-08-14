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        Mardin´deki yangında 25 hektar alan zarar gördü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.08.2023 - 16:44
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        Mardin´deki yangında 25 hektar alan zarar gördü
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        Salih KESKİN/MARDİN, (DHA)MARDİN´de dün örtü yangını olarak çıkıp, ağaçlara sıçrayan yangında 25 hektar alanın zarar gördüğü belirlendi.

        Artuklu ilçesinin kırsal Elmabahçe Mahallesi ile Mazıdağı'nın Kışlak ve Gümüşyuva mahalleleri arasındaki bölgede dün örtü yangını çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyerek ağaçlara sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Diyarbakır ve Mardin Orman Bölge Müdürlükleri ile Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına itfaiye ve orman müdürlüğü ekipleri karadan, jandarmaya ait helikopterler ise havadan müdahale etti. Köylülerin de desteğiyle yangın, yaklaşık 4 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin yaptığı incelemede, yangının çıktığı bölgede 25 hektar alanın zarar gördüğü belirlendi.

        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mardin Salih KESKİN

        2023-08-14 16:40:15

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