Meryem Ana'yı anıp, dua ettiler

Mehmet Halis NAYIFOĞLU/MİDYAT (Mardin), (DHA)MARDİN'in Midyat ilçesinde Meryem Ana Kilisesi'nde, Avrupa'nın birçok ülkesinden gelen Süryanilerin katılımı ile Meryem Ana için anma ayini düzenlendi.

Midyat ilçesine bağlı Anıtlı köyündeki Meryem Ana Kilisesi'nde, Meryem Ana için anma ayini düzenlendi. Süryaniler, miladi takvime göre Meryem Ana'nın yerden göğe yükseldiğine inandıkları 15 Ağustos'ta bir araya geldi. 'Akşamdan sabaha ibadet bayramı' anlamına gelen Şahro Günü'nde kilisede toplananlar, Meryem Ana'yı andı. 2 bin yıllık geleneğe ev sahipliği yapan kilisedeki ayine; Almanya, Belçika, İsveç, İsviçre, Amerika, Fransa, Avusturya, Hollanda'nın yanı sıra Midyat ilçesi ile bağlı köylerinde yaşayan yüzlerce Süryani vatandaş, papaz, rahip, rahibe ve Şemmaslar katıldı. Tur Abdin Metropoliti Yardımcısı Hori Gabriel Aktaş'ın yönettiği ayinde İncil ile ilahiler okundu, dualar edildi, tütsüler yakıldı. Ayine katılanlara ayrıca Meryem Ana Kilisesi çalışanları tarafından hazırlanan yemek ikram edildi.

'BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR GÜN'

Süryaniler için 15 Ağustos'un önemli bir gün olduğunu belirten Midyat Turabdin Metropoliti Yardımcısı Hori Gabriel Aktaş, "Bugün, bizim için çok önemlidir. 15 Ağustos, Meryem Ana taşıma günüdür. Onun için buraya gelip, toplanıyoruz. Onun için bayram yapıyoruz. Beraber yapıyoruz, senede bir, 15 Ağustos'ta. Her sene gelip yapıyoruz. Avrupa'dan gelen çok oldu. Geldiler, akşam duası yaptık" dedi.

'ÇOK DEĞİŞİK YERLERDEN İNSANLAR GELİYOR'

Feride Akyüz ise ayine katıldığı için mutlu olduğunu belirterek, "Bugün, Meryem Ana'nın intikal günüdür. Çok değişik yerlerden insanlar, bugün burayı ziyaret ediyor. Dualarını almak için herkes onun ayaklarının önünde yatıyor ve dua ediyorlar. Buraya geldiğim zaman sanki dünyalar benim oluyor; ayrı bir insan oluyorum. Çünkü bu kiliseyi çok seviyorum" diye konuştu.

Almanya'dan gelip, ayine katılan Gevriye Haydo ise "Almanya Stuttgart tarafında ziyarete geldik. 2-3 hafta kalırız, yine gideceğiz. Midyat'a onun için geldik. Yine geri Almanya´ya döneceğiz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mardin / Midyat Mehmet Halis NAYIFOĞLU

2023-08-15 14:58:01