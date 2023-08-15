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        Mardin'de 25 hektar alanın zarar gördüğü yangında 1 kişi gözaltında

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 15:18
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        Mardin'de 25 hektar alanın zarar gördüğü yangında 1 kişi gözaltında
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        Salih KESKİN/MARDİN, (DHA)MARDİN'de 25 hektar alanın zarar gördüğü orman yangıyla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Artuklu ilçesinin kırsal Elmabahçe Mahallesi ile Mazıdağı'nın Kışlak ve Gümüşyuva mahalleleri arasındaki bölgede, 13 Ağustos'ta örtü yangını çıktı. Yangın, büyüyüp ağaçlara sıçradı. İhbarla, bölgeye Diyarbakır ve Mardin Orman Bölge müdürlükleri ile Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına itfaiye ve orman müdürlüğü ekipleri karadan, jandarmaya ait helikopterler ise havadan müdahale etti. Köylülerin de desteğiyle yangın, yaklaşık 4 saatte kontrol altına alınıp, söndürüldü. Ekiplerin incelemesinde, yangının çıktığı bölgede 25 hektar alanın zarar gördüğü belirlendi. Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatan jandarma ekipleri, ismi açıklanmayan bir kişiyi şüpheli olarak gözaltına alındı.

        Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Salih KESKİN

        2023-08-15 15:18:00

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