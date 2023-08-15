Mardin´de evinin bahçesinde uyuşturucu eken şüpheli gözaltına alındı

Salih KESKİN/ MARDİN, (DHA)MARDİN´in Kızıltepe ilçesinde evinin bahçesinde uyuşturucu ektiği belirlenen bir şüpheli, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada, S.Y. isimli şüphelinin, evinin bahçesinde uyuşturucu ektiği bilgisine ulaşıldı. Şüphelinin belirlenen adresine yapılan operasyonda, ev ve bahçesinde yapılan aramada 4,5 kilo kubar esrar, 370 kök Hint keneviri ve 30 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, gözaltına alınan S.Y.´nin jandarmadaki işlemleri sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Salih KESKİN

2023-08-15 18:45:43