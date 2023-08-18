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        Yavru köpeği, demir çubukla başına defalarca vurarak öldürdü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 11:44
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        Yavru köpeği, demir çubukla başına defalarca vurarak öldürdü
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        Salih KESKİN/KIZILTEPE (Mardin), (DHA)MARDİN´in Kızıltepe ilçesinde M.T., yerde yatan yavru köpeği, başına demir çubukla defalarca vurarak öldürdü. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası M.T. gözaltına alındı.

        Olay, Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Taşlıca Mahallesi´nde meydana geldi. M.T., yerde yatan köpeği, başına demir çubukla defalarca vurdu. Bu sırada yoldan geçen biz kız çocuğu, olayın şokuyla yerinden kıpırdayamadı. M.T. kıza da bir şeyler söyleyip, köpeğin başına bir kez daha vurdu. Köpek ölürken, olay güvenlik kamerasına yansıdı.

        Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine inceleme başlatan jandarma ekipleri, kimliğini tespit ettikleri M.T.´yi adresinde gözaltına alındı.

        `KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA´

        Konu ile ilgili Kızıltepe Kaymakamlığı da açıklama yaptı. Açıklamada, "Mardin ili Kızıltepe ilçesi Taşlıca Mahallesi´nde M.T. isimli şahıs yavru köpeğe eziyet ederek öldürmesi ile ilgili Kızıltepe Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu´nun talimatıyla Kızıltepe İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştur. Savcılığın talimatıyla şüpheli M.T., Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığınca evinde yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.

        M.T.´nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Mardin / Kızıltepe Salih KESKİN

        2023-08-18 11:33:08

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