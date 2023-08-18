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        Mardin'de kazada ölen kadın, oğlunu ziyaretten dönüyormuş

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 18:15
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        Mardin'de kazada ölen kadın, oğlunu ziyaretten dönüyormuş
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        Salih KESKİN/ MARDİN, (DHA)MARDİN'in Artuklu ilçesinde dün, kontrolden çıkarak bariyere ve ardından ahşap telefon direğine çarparak devrilen hafif ticari araçta yaşamını yitiren Gazali Aslan´ın Elazığ Cezaevi´nde tutuklu bulunan oğlunun görüşünden döndüğü öğrenildi.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Artuklu ilçesi kırsal Sultanköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Çivan Y. (41) yönetimindeki 41 YH 632 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyere, ardından da yol kenarındaki ahşap telefon direğine çarparak devrildi. İhbarla kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde araçtaki Gazali Aslan´ın yaşamını yitirdiği belirlenirken, sürücü Çivan Y. ve Kemal Y. (80) ise ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Gazali Aslan´ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Kızıltepe ilçesi Yeşilova Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Çiftlik Mahallesi´nde toprağa verildi. 

        Gazali Aslan´ın Elazığ Cezaevi´nde tutuklu bulunan oğlunun görüşünden döndüğü öğrenildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Mardin / Artuklu Salih KESKİN

        2023-08-18 18:14:47

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