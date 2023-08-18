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        Yavru köpeği, demir çubukla başına defalarca vurarak öldürdü (2)

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 18:33
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        Yavru köpeği, demir çubukla başına defalarca vurarak öldürdü (2)
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        ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

        Mardin´in Kızıltepe ilçesinde, yerde yatan yavru köpeği, başına demir çubukla defalarca vurarak öldüren ve güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan M.T., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.T., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)Salih KESKİN/ MARDİN, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mardin / Kızıltepe Salih KESKİN

        2023-08-18 18:32:07

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