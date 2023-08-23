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        Lastiği patlayıp devrilen kamyonun şoförü yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 17:54 Güncelleme: 23.08.2023 - 17:55
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        Lastiği patlayıp devrilen kamyonun şoförü yaralandı
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        Salih KESKİN/MARDİN,(DHA)MARDİN´de lastiği patlayınca kontrolden çıkıp devrilen kamyonun şoförü Mesut Topuz, yaralandı.

        Kaza, öğleden sonra MidyatDardeçit kara yolunda meydana geldi. Mesut Topuz yönetimindeki 47 LB 612 plakalı kamyon, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, Topuz yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Mesut Topuz, ekipler tarafından çıkarılıp, ilk müdahalesinin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Topuz´un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mardin Salih KESKİN

        2023-08-23 17:53:41

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