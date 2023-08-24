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        Şantiyede akıma kapılan iş makinesi operatörü ağır yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 14:47 Güncelleme: 24.08.2023 - 14:47
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        Şantiyede akıma kapılan iş makinesi operatörü ağır yaralandı
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        Salih KESKİN/MARDİN, (DHA)MARDİN'in Midyat ilçesinde inşaat şantiyesinde elektrik akımına kapılan kepçe operatörü M.A. (40), ağır yaralandı.

        Olay, 13.00 sıralarında kırsal Yolbaşı Mahallesi'nde devam eden toplu konut inşaatı şantiyesinde meydana geldi. Kepçe operatörü Mehmet Akyüz, elektrik akımına kapılıp, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akyüz'ün hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Salih KESKİN

        2023-08-24 14:46:47

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