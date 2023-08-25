Mardin'de ambulans uçak, Gülistan bebek için havalandı

Salih KESKİN/MARDİN, (DHA)MARDİN'de doğumsal kalp hastalığı tanısı konulan 3 günlük Gülistan bebek, ambulans uçak ile İstanbul'a sevk edilip, tedaviye alındı.

Artuklu ilçesinde 3 gün önce doğan Gülistan Demir'e, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doğumsal kalp hastalığı tanısı konuldu. Gülistan bebeğin ileri tetkik ve tedavisi için İstanbul'a sevk edilmesine karar verildi. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı'nca Mardin'e ambulans uçak gönderildi. Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'na götürülen bebek, ambulans uçakla İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne nakledildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mardin / Artuklu Salih KESKİN

2023-08-25 15:15:53