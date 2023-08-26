Yolun karşısına geçmek isterken hafif ticari araç çarptı, o anlar kamerada

Salih KESKİN/ MİDYAT (Mardin), (DHA)MARDİN'in Midyat ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Halil Alpaydın´a (63), hafif ticari araç çarptı. Kaza anı çevredeki işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Meydanı Bulvarı´nda meydana geldi. İddiaya göre yatsı namazı için evinden çıkıp camiye gitmek isteyen Halil Alpaydın, yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araç, Apaydın´a çarptı. Kazada Alpaydın ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alpaydın, ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza anı, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücü gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Midyat Salih KESKİN

2023-08-26 00:11:12