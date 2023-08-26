Mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklık, Mardin turizmini olumsuz etkiledi

Salih KESKİN/MARDİN, (DHA)TARİHİ ve kültürüyle, turistlerin ilgi odağı olan Mardin'de ziyaretçi sayısı, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava nedeniyle düştü. Mardin´i geçen yıl 700 bini konaklamalı 2 milyon 700 bin yerli ve yabancı turist ziyaret ederken, 2023´ün ilk 8 ayında bu sayı 350 bini konaklamalı 1 milyon 300 bin kişi oldu. Turizmci Veysi Teker, "Sıcaklar, özellikle kültür turizmini olumsuz yönde etkiliyor. İnsanlar denizin olduğu illeri tercih ediyor" diye konuştu.

Tarihi, kültür ve inanç turizminin yanı sıra doğal güzellikleri ve yöresel lezzetleriyle ziyaretçileri cezbeden Mardin, her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlıyor. Kentin caddeleri, Mardin Müzesi, Kasımiye Medresesi, Deyrulzafaran Manastırı ile eski Mezopotamya'nın önemli yerleşim yerlerinden olan Dara Antik Kenti gibi çok sayıda tarihi ve kültürel mekanlar, en fazla ziyaret edilen merkezlerin başında geliyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle kente gelen yerli ve yabancı ziyaretçi sayısı, bu yıl önemli oranda azaldı. Mardin´e geçen yıl 700 bini konaklamalı 2 milyon 700 bin yerli ve yabancı turist geldi. 2023 yılının ilk 8 ayında ise bu sayı, 350 bini konaklamalı 1 milyon 300 bin kişi oldu.

'İNSANLAR DENİZİN OLDUĞU İLLERİ TERCİH EDİYOR'

Turizm acentesi sahibi Veysi Teker, "Sıcaklar özellikle kültür turizmini olumsuz yönde etkiliyor, insanlar daha çok denizin olduğu ve serin illeri tercih ediyorlar. Havaların serinlemesiyle Mardin, yoğun bir turist akınına uğruyor. Temmuz ve ağustos ayları her yıl sakinlik yaşanıyor. Bu aylardan sonra yoğun misafir ağırlıyoruz" diye konuştu.

Mardin Turizm İşletmeleri Derneği Başkanı Aslan Paşaoğlu, ağustosta sıcak hava nedeniyle turist sayısında azalma olduğunu belirterek, "Mardin, sıcak ama bir avantajımız var. Burada nem olmadığı için pek sıkıntı yaşanmıyor. Batıda olduğu gibi nemli bir havamız yok, insan bunalmıyor. Kültür denildiği zaman gezmek, görmek demek. Sezon dışında da turistleri buraya çekmek için birtakım etkinlikler düzenliyoruz. Önümüzdeki eylül ayında uluslararası aktivistlerin katılımıyla 'Şahmeran Tanıtım Günleri' yapacağız. Yurt dışından yaklaşık 50 ressam ve aktivist gelecek. Yurt içinden de gelecek arkadaşlarımız var. Onlarla güzel tanıtım günleri yapmayı planlanıyoruz. Vatandaşlarımızı buraya çekmek için gayret sarf ediyoruz. Binlerce yıllık tarihiyle kültür ve cazibe merkezine dönüşen Mardin, 2022'de 2 milyon 700 bin turist ağırladı. Yaklaşık 700 bin kişi konaklarken, 2 milyon kişiye yakın günübirlikçi ziyaret etti. 2023 yılının ilk 8 ayında ise aşırı sıcaklar nedeniyle şu ana kadar 350 bini konaklamalı, 1 milyon 300 bin kişi ziyaret etti" dedi.

Esnaf Hamdullah Bilem ise "Sıcaklar sadece Mardin'i değil, bütün illeri etkiledi. Eylülden sonra sıcaklıklar düşer. Herkesi bekliyoruz. Gelip Mardin'in güzelliklerini görsünler, yemeklerimizden tatsınlar. Buraya bir kez gelen mutlaka ikinci ve üçüncü kez de geliyordur" dedi.

'MİSAFİRLERİMİZ YEMEKLERİMİZE BAYILIYOR'

Tarihi 1'inci Cadde'de lokanta işletmeciliği yapan Öznur İyem, "Sezonun açılmasıyla Mardin, çok kalabalık oluyor, gelen misafirlerimiz yemeklerimize bayılıyorlar. Mardin'e gelen memnun şekilde ayrılıyor. Önümüzdeki ay herkesi Mardin'e, tarihi kente bekliyoruz" diye konuştu.

Siirt'ten gelen Yılmaz Aslan ise sıcak hava olmasına rağmen kentin güzelliklerine hayran kaldığını ve herkesin Mardin'i görmesini istediğini belirtti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mardin Salih KESKİN

2023-08-26 13:10:53