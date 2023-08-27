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        Kuruyemiş dükkanında çıkan yangın, söndürüldü

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 13:59 Güncelleme: 27.08.2023 - 14:00
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        Kuruyemiş dükkanında çıkan yangın, söndürüldü
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        Salih KESKİN/MARDİN, (DHA)MARDİN´in Artuklu ilçesinde bir kuruyemiş dükkanında çıkan yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

        Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde Ravza Konakları Sitesi´ndeki binanın 6'ncı katındaki Hüsnü Bisen´e ait kuruyemiş dükkanında, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine adrese Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, diğer ev ve iş yerlerine sıçramadan, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. İş yerinde zarar oluşurken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mardin Salih KESKİN

        2023-08-27 13:58:54

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