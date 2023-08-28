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        Türkiye Ju Jitsu Şampiyonası sona erdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 11:54 Güncelleme: 28.08.2023 - 11:55
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        Türkiye Ju Jitsu Şampiyonası sona erdi
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        Salih KESKİN/MARDİN,(DHA)-MARDİN´de 39 ilden 307 sporcunun katılımıyla düzenlenen Türkiye 1´inci Ferdi Ju Jitsu Şampiyonası, ödül töreniyle sona erdi.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Muay Thai Federasyonu tarafından Mardin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye 1'inci Ferdi Ju Jitsu Şampiyonası, Artuklu Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. 3 gün süren şampiyonaya 39 ilden 307 sporcu katıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, şampiyonaya katılan tüm sporculara bundan sonraki müsabakalarında başarılar dileyerek, "3 gün boyunca Artuklu Spor Salonumuzda 39 ilden 307 sporcuya ev sahipliği yaptığımız Ju Jitsu Türkiye Şampiyonası sona erdi. Dereceye giren sporcularımıza madalyalarını takdim ettik. Önümüzdeki ayda Balkan Şampiyonası ve Kasım ayında Hırvatistan´da yapılacak olan Büyükler Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan sporcularımızı tebrik ediyoruz, başarılarının devamını diliyoruz. Mardin, spor şehri olma yolunda ilerliyor. İnşallah önümüzdeki günlerde yeni şampiyonalara ev sahipliği yapacağız" dedi. (DHA)

        DHA-Spor Türkiye-Mardin Salih KESKİN

        2023-08-28 11:53:51

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