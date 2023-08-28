Mardin'de hafif ticari araç şarampole devrildi: 5 yaralı

Ahmet AKKUŞ/ NUSAYBİN (Mardin), (DHA)MARDİN´in Nusaybin ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada 2´si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Nusaybin´e bağlı Yolbilen Mahallesi mevkisi, uluslararası İpekyolu üzerinde meydana geldi. Sabri A. yönetimindeki 31 FC 532 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü ile birlikte 2´si çocuk 5 kişi yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sıkıştıkları yerden çıkarılıp, yapılan ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Nusaybin Ahmet AKKUŞ

2023-08-28 21:17:48