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        Mardin'de hafif ticari araç şarampole devrildi: 5 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 21:18 Güncelleme: 28.08.2023 - 21:19
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        Mardin'de hafif ticari araç şarampole devrildi: 5 yaralı
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        Ahmet AKKUŞ/ NUSAYBİN (Mardin), (DHA)MARDİN´in Nusaybin ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada 2´si çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Nusaybin´e bağlı Yolbilen Mahallesi mevkisi, uluslararası İpekyolu üzerinde meydana geldi. Sabri A. yönetimindeki 31 FC 532 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü ile birlikte 2´si çocuk 5 kişi yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sıkıştıkları yerden çıkarılıp, yapılan ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Nusaybin Ahmet AKKUŞ

        2023-08-28 21:17:48

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