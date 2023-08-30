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        (ÖZEL) Türkiye Ju Jitsu Şampiyonası´nda 30 madalya kazanan Mardinli sporcular, rekor kırdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 14:28 Güncelleme: 30.08.2023 - 14:29
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        (ÖZEL) Türkiye Ju Jitsu Şampiyonası´nda 30 madalya kazanan Mardinli sporcular, rekor kırdı
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        Salih KESKİN / MARDİN,(DHA)Mardin´de 39 ilden 400 sporcunun katılımıyla düzenlenen Türkiye 1´inci Ferdi Ju Jitsu Şampiyonası'nda, ev sahibi takım olarak yarışan Mardinli sporcular, çeşitli branşlarda 30 madalya kazanarak en çok madalya alan il oldu.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Muay Thai Federasyonu tarafından Mardin Valiliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye 1'inci Ferdi Ju Jitsu Şampiyonası, Artuklu Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. 3 gün süren şampiyonaya 39 ilden 400 sporcu katıldı. Sporcular; minik, yıldız, ümit, genç, büyük ve veteranlar kategorisinde yarıştı. Dereceye giren sporcular, Balkan Şampiyonası ve Büyükler Avrupa ve Veteranlar Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

        Mardin adına yarışan sporcular, çeşitli branşlarda 30 madalya kazanarak en çok madalya alan il olarak rekor kırdı. Yarışmada ev sahibi antrenörleri Halit Demir, Hamza Kamal ve Abdulhakim Bölükbaşı olurken, yarışmada derece yapan sporcular ise şöyle: "Hamza Kamal 1 altın madalya, Abdulhakim Bölükbaşı 1 altın madalya, İsmail Ayaz Bilir 2 gümüş madalya, Altuğ Uçar 1 altın madalya ve 1 gümüş madalya, Naime Görenler 1 altın madalya, Mehmet Kızılcık 3 gümüş madalya, Muammer Efe Kızılcık 1 gümüş madalya, Eymen Efe Tucan 2 altın, 1 bronz madalya, Hakan Aslan 1 gümüş madalya, Şemsinur Demir 1 altın madalya, Nuray Emine Demir 1 altın madalya, Hadra Gül Tagıl 1 altın madalya, Mehmet Ali Doğan 1 altın madalya, Rojan Doğan 1 altın madalya, Yakup Tarhan 1 gümüş madalya, Esmanur Felemezoğulları 1 gümüş madalya, Gökçe Kurt 1 gümüş madalya, Nuray Emine Demir 1 gümüş madalya, Derviş Yunus Erdoğan 1 gümüş madalya, Mehmet Ablay 1 bronz madalya, Muhammed Ali Demir 1 bronz madalya, Veysel Oral 1 bronz madalya, Miraç Çınar Çurğatay 1 bronz madalya, Servet Adil Bedir 1 bronz madalya ve Sami Yusuf Admış 1 bronz madalya."

        GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRÜ BEYTULLAH BİRLİK: MARDİN, SPOR ŞEHRİ OLMA YOLUNDA İLERLİYOR

        Şampiyonaya katılan tüm sporculara bundan sonraki müsabakalarında başarılar dileyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, "3 gün boyunca Artuklu Spor Salonumuzda 39 ilden 400 sporcuya ev sahipliği yaptığımız Ju Jitsu Türkiye Şampiyonası sona erdi. Dereceye giren sporcularımıza madalyalarını takdim ettik. Mardin adına yarışan sporcularımız madalya kazandı, hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Önümüzdeki ay Balkan Şampiyonası ve Kasım ayında da Hırvatistan´da yapılacak olan Büyükler ve Veteranlar Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan sporcularımızı tebrik ediyoruz, başarılarının devamını diliyoruz. Mardin, spor şehri olma yolunda ilerliyor. İnşallah önümüzdeki günlerde yeni şampiyonalara ev sahipliği yapacağız" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

        Artuklu Kapalı Spor Salonu'ndan görüntü

        Müsabakalardan görüntüler

        Sporculardan görüntüler

        Beytullah Birlik'in açıklamaları

        Genel ve detay görüntülerDHA-Spor Türkiye-Mardin / Artuklu Salih KESKİN

        2023-08-30 14:28:01

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