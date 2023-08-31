Evinde silahlı saldırıda öldü

Salih KESKİN/MARDİN, (DHA)MARDİN'de, evindeyken, uzun namlulu silahla saldırıya uğrayan Kahraman Erdem (40) öldü. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, dün akşam, Mazıdağı ilçesi kırsal Ömürlü Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından Kahraman Erdem'in bulunduğu eve, uzun namlulu silahla ateş açıldı. Vücuduna kurşunlar isabet eden Erdem, yaralandı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erdem, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Salih KESKİN

2023-08-31 13:42:14