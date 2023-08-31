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        Şantiyede akıma kapılan kepçe operatörü, 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 14:56 Güncelleme: 31.08.2023 - 14:57
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        Şantiyede akıma kapılan kepçe operatörü, 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
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        Salih KESKİN/MARDİN, (DHA)MARDİN'in Midyat ilçesindeki inşaat şantiyesinde 8 gün önce elektrik akımına kapılıp, yaralanan kepçe operatörü Mehmet Akyüz (40), yaşamını yitirdi.

        Olay, 24 Ağustos'ta kırsal Yolbaşı Mahallesi'nde devam eden toplu konut inşaatı şantiyesinde meydana geldi. Kepçe operatörü Mehmet Akyüz, elektrik akımına kapılıp, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akyüz, buradan Kızıltepe ilçesindeki özel bir hastaneye sevk edildi. Hastanedeki tedavisi süren Akyüz, bugün yaşamını yitirdi.

        Evli ve 3 çocuk babası Akyüz'ün, Midyat ilçesi kırsal Çaldere Mahallesi'nde toprağa verilecek.

        Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Salih KESKİN

        2023-08-31 14:55:10

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