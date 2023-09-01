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        9 böbrek ameliyatı, 2 kez beyin kanaması geçiren Muhammed, nakil bekliyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 11:19 Güncelleme: 01.09.2023 - 11:20
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        9 böbrek ameliyatı, 2 kez beyin kanaması geçiren Muhammed, nakil bekliyor
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        Salih KESKİN/ MARDİN, (DHA)MARDİN'de, böbrek yetmezliği teşhisi koyulan ve 9 böbrek ameliyatı olan, hemodiyaliz nedeniyle de 2 kez beyin kanaması geçiren Muhammed Musa Bozdağ (5), yoğun bakımda tedavi görüyor. Teyzesi Ayşe Çalka (30), yeğeninin böbrek nakli olması gerektiğini ifade ederek, "Doktorlar 'Çare böbrek naklidir' diyor. 11 ameliyat geçiren 5 yaşındaki bir çocuk, artık diyalizi kaldırmıyor. Lütfen organ nakli konusunda herkes duyarlı olsun" dedi.

        Mardin'de 3 aylıkken rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan Ayet (23)-Yusuf (24) Bozdağ çiftinin çocukları Muhammed Musa Bozdağ'a, tetkiklerin ardından böbrek yetmezliği teşhisi koyuldu. Tedaviye alınan Muhammed Musa, 5 yılda 9 kez böbrek ameliyatı geçirdi. Hemodiyaliz tedavisi görmeye başlayan Muhammed Musa, bu tedavi nedeniyle, ikincisi geçen ay olmak üzere 2 kez de beyin kanaması geçirdi. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Muhammed Musa'nın annesi 3 gün önce doğum yaptığı ve babası da çalıştığı için yanında refakatçi olarak yakınları kalıyor.

        'ARTIK DİYALİZİ KALDIRAMIYOR'

        Teyzesi Ayşe Çalka, yeğeninin durumunu anlatarak, "3 aylıkken börek yetmezliği yaşadı. 4 yıl periton gördü, tel takıldı ve hemodiyalizi kaldıramadı. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çocuk yoğun bakımda yatıyor. En son hemodiyaliz beyin kanamasına yol açtı. Durumu iyi değil. Lütfen nakil konusunda yardım elinizi uzatın. 5 yaşında 11 ameliyat geçirdi. Börek nakli için ismini yazdırdık ama daha çıkan olmadı. Anne ve babası vermek istedi ama onların olmadı. Annesi yeni doğum yaptı, ameliyat oldu, babası da geçinebilmek için çalışıyor. Doktorlar, 'Çare böbrek naklidir' diyor. 11 ameliyat geçiren 5 yaşındaki bir çocuk, artık diyalizi kaldıramıyor. Böbrek nakli istiyoruz. Lütfen organ nakli konusunda herkes duyarlı olsun" diye konuştu.

        'İÇİMİZ YANIYOR'

        Babaannesi Remziye Bozdağ (46) ise hastanede beklediklerini ifade ederek, "Lütfen Türkiye desteklerini esirgemesin. Zor durumdayız, çaresiziz. Ona baktıkça içimiz yanıyor. Artık ne dediğimizi bile bilemiyoruz. Kelimeler bile kifayetsiz kalıyor. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin" dedi. Amcası Ferit Bozdağ da (35), "Yeğenim Muhammed Musa, henüz 5 yaşında, yaşamasını istiyoruz. Lütfen birileri yardımcı olsun. 5 yıldır diyaliz görüyor. En son beyin kanaması geçirdi. Şu ana kadar 11 ameliyat geçirdi. Doktorları, acil böbrek nakli olması gerektiğini söylüyorlar. Lütfen bize yardımcı olun, çocuğumuzun yaşamasını istiyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mardin / Artuklu Salih KESKİN

        2023-09-01 11:14:47

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