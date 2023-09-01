Bakan Koca: T.C. vatandaşı olan hiç kimseye, Türkçe dışında reçete yazımı söz konusu değil

Salih KESKİN-Selim KAYA/MARDİN,(DHA)SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, yabancılar için çeşitli dillerde reçete yazımının yapıldığını belirterek, " T.C. vatandaşı olan, yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan hiçbir kimseye Türkçe dışında reçete yazımı söz konusu değildir. Türkiye her geçen gün sağlık turizminin üssü olmaya, önemli 3 ülkeden biri olmaya hızla ilerliyor. Yabancı olan hastanın kendi ülkesinde, reçetenin anlaşılır olmasını sağlamak için yapılan bir düzenlemedir. Bu var olan yaklaşımı biraz da geniş tutarak, hizmetin geldiği noktayı göstermek için önemlidir. Birileri bir yerlere çekmek istiyor. Varsın nereye çekmek isterlerse istesinler, hakikat bundan öte değildir" dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mardin´e gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il protokolü tarafından Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı´nda karşılandı. Bakan Koca, Vali Tuncay Akkoyun'u ziyaret ederek kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Koca´ya, AK Parti Mardin milletvekilleri Faruk Kılıç ile Muhammed Adak, AK Parti İl Başkanı Vahap Alma ve İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz eşlik etti. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Koca, tüm vatandaşlara adil, eşit ve kapsayıcı sağlık hizmeti sunma hedefi konusunda önemli mesafeler kat edildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sağlık alt yapımız `Önce insan, önce sağlık´ anlayışı ile 22 yıllık istikrarlı bir büyüme ve modernleşme süreci yaşadı. Türkiye´nin dört bir yanında dünyanın en modern sağlık tesislerini inşa ettik ve yenileriyle yolumuza devam ediyoruz. Anadolu´yu, Mardin´i 21´inci yüzyılın şifahaneleriyle donatıyoruz. Halkımızın memnuniyetini kazanan sağlıkta değişim yolculuğumuzu, sağlıkta küresel güç olma hedefiyle sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği Türkiye Yüzyılı vizyonu ile sağlık yatırımları, bilgi, teknoloji ve sağlık hizmeti üretimi noktasında bölgesel ve küresel koşullarda zirveyi hedefliyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun, her şeyi insanın hizmetine sunan medeniyetimizden güç alarak, insan merkezli bir kalkınma anlayışıyla küresel başarılar hedeflediğini vurgulamak istiyorum. Bu küresel hedefin meşruiyetini, sağlık hizmetlerini Türkiye´nin dört bir yanına eşit şekilde ulaştırarak sağladık. 85 milyon insanımıza, adil, eşit ve kapsayıcı sağlık hizmeti sunma hedefi doğrultusunda çok önemli mesafeler kat ettik. İşte bu noktada, Mardin ve bölge illerimiz açısından AK Parti iktidarları döneminde sağlık alanında yaşanan en büyük değişim, bölgesel adaletsizliğin çok büyük ölçüde giderilmiş olmasıdır."

`HASTANELERİN YAŞI 49´DAN 14´LERE KADAR DÜŞTÜ´

Hastane binalarının yenilendiğini ifade eden Bakan Koca, "2002 yılından bugüne kadar her yıl insanımıza sunduğumuz sağlık hizmetlerindeki gelişimi ve değişimi ortaya koyan istatistikler yayınlıyoruz. 2002´de hastanelerimizin ortalama yaşı 49´du. 21´inci yüzyılın şifahaneleriyle sağlık tesislerimizin ortalama yaşını bugün 14´lere kadar düşürdük. Mardin´de ise sağlık tesislerinin ortalama yaşı 12´dir. Nitelikli yatak sayısı 2002´de tüm sağlık kurumlarındaki yatak sayısının yüzde 6´sı kadarken, bugün toplam yatak sayısının yaklaşık 70´ine ulaşmıştır. Mardin ilimizde ise bu oran yüzde 86´yı bulmuştur. 2002 yılından bugüne baktığımızda hastaneye müracaat eden insanlarımızın aldığı hizmet oranı Ankara´da, İstanbul´da ne ise Mardin´de de aynıdır. Yine, diş hekimine müracaat oranı, Muğla´da, İzmir´de ne ise Mardin´de de benzer oranda gerçekleşmektedir. Tıbbi cihaz ve görüntüleme hizmetlerinden 112 acil hizmetlerine, aile hekimine düşen nüfus oranından insan kaynağı dağılımına kadar pek çok gösterge, bölgesel farklılıkların artık fark edilemez düzeye inmekte olduğunu gösteriyor. Örneğin, nüfusça aşağı yukarı aynı bir Kuzey şehrimizin sağlık yatırımları ile Mardin´deki sağlık yatırımlarının yerlerini değiştirseniz, Mardin´dekileri oraya, oradakileri de Mardin´e taşısanız sonuç itibariyle pek bir fark göremezsiniz. Dolayısıyla, sağlık hizmetlerine insanımızın adil erişimi konusundaki hassasiyetimizin en belirgin şekilde kendisini hissettirdiği bölgelerden birisinin Güneydoğu Anadolu olduğunu ifade etmek isterim" diye konuştu.

`T.C. VATANDAŞLARINA TÜRKÇE DIŞINDA REÇETE YAZIIMI SÖZ KONUSU DEĞİL´

Yabancılar için çeşitli dillerde reçete yazımının yapıldığını belirten Bakan Koca, "E-reçete ile ilgili konu şu, T.C. vatandaşı olan hiçbir kimseye, Türkçe dışında reçete yazımı söz konusu değildir. Türkiye her geçen gün sağlık turizminin üssü olmaya, önemli 3 ülkeden biri olmaya hızla ilerliyor. Yabancı olan hastanın kendi ülkesinde, reçetenin anlaşılır olmasını sağlamak için yapılan bir düzenlemedir. Bu var olan yaklaşımı biraz da geniş tutarak, hizmetin geldiği noktayı göstermek için önemlidir. Birileri bir yerlere çekmek istiyor. Varsın nereye çekmek isterlerse istesinler, hakikat bundan öte değildir."

`KUDUZ AŞIMIZ VAR, VAKA ARTIŞI SÖZ KONUSU DEĞİL´

Bakan Koca, açıklamasının ardından bir gazetecinin kuduz aşıları ve ishal vakaları ile ilgili sorusu üzerine, "Aşıyla ilgili herhangi bir sorunumuz yok. Yeterince aşımız var. Bizim teknoloji transferi ile yerlileştireceğimiz 3 aşıdan biri de kuduz aşısıdır. Diğeri de biliyorsunuz hepatit A ve su çiçeği aşısıdır. Dolayısıyla aşı açısından herhangi bir sorunumuz yok. Vakalarımız açısından hastaneye müracaat eden hastalarımızda da, bir artış olmadığını çok rahatlıkla söyleyebilirim. İshal durumuyla ilgili, yer yer, bölgesel, şebekeden, su arıtmadan kaynaklı vakaları görüyoruz. Halk sağlığı ekiplerimiz sahada yaygın bir şekilde analizlerini çok sıkı bir şekilde yapıyor, klorlamayı yakından takip ediyoruz. Gerektiğinde filyasyon yaparak, kaynağına inerek, kaynağını ortadan kaldırma noktasında da gayret ve çaba içerisinde oluyoruz. Genel bir salgın olduğundan bahsetmek mümkün değildir" yanıtını verdi.

`HER AN BİRÇOK KURULUŞUMUZU DENETLİYOR OLACAĞIZ´

Estetik operasyonlar yapan merdiven altı diye tabir edilen muayenehaneler ile ilgili, denetim ve baskınların arttırılacağını belirten Bakan Koca, "Bu asla kabul edilebilir bir durum değil. Sağlık turizmi açısından da son derece önemli. Buradan özellikle ifade etmek istiyorum. Özel sektör başta olmak üzere, bu tarz uygulamaların tepesinde olacağız. Bu anlamda yapılabilir en ufak bir yanlışın veya hizmetin doğru yapılamadığının ortaya konulması durumunda affetmeyeceğimizi ilan etmek istiyorum. Arkadaşlarımız da sahadalar, yer yer baskınların olabileceğini de bilsinler. Her an, birçok kuruluşumuzu denetliyor olacağımızı buradan söylemek istiyorum. Bunu asla affetmiyoruz" dedi.

`TELEMEDİCİNE UYGULAMASI BAŞLAYACAK´

Hastaneye rapor ve reçete ihtiyacı için gidenlerin sayısını azaltmak amacıyla başlatılan Telemedicine uygulamasının başlayacağını belirten Bakan Koca, "Telemedicine ile ilgili, özellikle online, uzaktan, hastanın hastaneye gelmesini mümkün olduğunca azaltan, gerektiğinde uzaktan rapor ve reçete ihtiyacını, özellikle takipli ve kronik hastalar için son derece önemli. Yönetmeliği yayımlandı, önümüzdeki süreçte nerede nasıl uygulayacağımızın duyurusunu yaparak başlatmış olacağız" diye konuştu.(DHA)

DHA-Genel Türkiye-Mardin Salih KESKİN, Selim KAYA

2023-09-01 15:09:06