Kazada kamyonetteki 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı; dövülen TIR şoförü de ağır yaralı

Salih KESKİN/MARDİN,(DHA)MARDİN'de TIR ile çarpışan kamyonetteki Saliha Sağlam (50) hayatını kaybetti, araçtaki aynı aileden 8 kişi yaralandı. Kazanın ardından yaralı yakınlarının saldırıp dövdüğü güvenlik güçlerinin kurtardığı TIR şoförü Mehmet Ali Irmak (27), ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, öğle saatlerinde Artuklu ilçesi kırsal Çalışlı Mahallesi´nden geçen İpekyolu üzerinde meydana geldi. Mehmet Ali Irmak idaresindeki TIR, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyonet ile çarpıştı. Kazada kamyonette bulunan Saliha Sağlam (50) olay yerinde hayatını kaybederken, B.S. (19), F. S. (11), H.S. (29), M. S. (21), N.S. (19), O.S. (15), S.S. (19) ve Ş.S. (34) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Bu sırada kazayı duyup olay yerine gelen kamyonettekilerin yakınları, TIR sürücüsü Mehmet Ali Irmak´a saldırdı. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle kurtarılan Irmak, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Irmak´ın hayati tehlikesinin olduğu belirtilidi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.(DHA)

DHA-Genel Türkiye-Mardin Salih KESKİN

2023-09-03 17:28:10