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        Sıva ustası cinayetinde kardeşi, dayısı ve kuzeni tutuklandı

        MARDİN´inMazıdağıilçesinde uzun namlulu silahla saldırıda hayatını kaybeden Kahraman Erdem (40) cinayetiyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan kardeşi R.E, dayısı Ş.E ve kuzeni R.E, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 16:13 Güncelleme: 05.09.2023 - 16:14
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        Sıva ustası cinayetinde kardeşi, dayısı ve kuzeni tutuklandı
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        Olay, 31 Ağustos'ta Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Ömürlü Mahallesi´nde meydana geldi. İnşaatta sıva ustası olarak çalışan Kahraman Erdem´in bulunduğu eve, uzun namlulu silahla ateş açıldı. Vücuduna kurşunlar isabet eden Erdem, yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erdem, burada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Erdem´in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından kırsal Ömürlü Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi.

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