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        Hastaneye götürülen annesini takip ederken hastanelik oldu; O anlar kamerada

        MARDİN´inDerikilçesinde rahatsızlanan ve Kızıltepe Devlet Hastanesi´ne ambulansla sevk edilen annesini cipiyle takip ederken direksiyon hakimiyetini kaybeden F.D. adlı kadın, yol kenarındaki taşlara çarparak akaryakıt istasyonuna metreler kala durdu. Elinde kırık oluşan F.D. hastanede tedaviye alınırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 18:42 Güncelleme: 10.09.2023 - 18:43
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        Hastaneye götürülen annesini takip ederken hastanelik oldu; O anlar kamerada
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        Kaza, saat 15.30 sıralarında Kale Mahallesi Amed Caddesinde meydana geldi. Rahatsızlanan ve kaldırıldığı Derik Devlet Hastanesi´nden Kızıltepe Devlet Hastanesi´ne sevk edilen annesinin bulunduğu ambulansı, 63 ADJ 772 plakalı ciple takip eden F.D. adlı kadın, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Cip, caddede bulunan akaryakıt istasyonuna doğru ilerlerken, yol kenarındaki büyük taşlara çarptı. Taşların hızını yavaşlattığı cip, akaryakıt istasyonuna metreler kala durdu.

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