Otomobil okuldan dönen Sude'ye, ardından direğe çarptı; 4 yaralının olduğu kaza kamerada MARDİN´inKızıltepeilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce park halinde minibüse, ardından da okuldan dönen Sude G.'ye (13) çarptıktan sonra direğe çarparak durabildi. Kazada 4 kişi yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün Kızıltepe Tepebaşı Mahallesi´nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak önce park halindeki bir minibüse, ardından da okuldan çıkıp evine dönen Sude G.´ye çarptıktan sonra direğe çarparak durabildi. Kazada Sude G. ile otomobildeki Muhammed M. (45), Ruken E. (38) ve İbrahim M. (26), yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.