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        Ölen oğullarının adını yaşatmak için kırsaldaki okulda müzik sınıfı kurdular

        İSTANBULTeknikÜniversitesi (İTÜ) Devlet Konservatuarı´nda öğrenciyken 2 yıl önce kalp krizi geçirip hayatını kaybeden müzisyen Haydar Eren Taş´ın (27) ailesi, onun anısını yaşatmak için Mardin´in Artuklu ilçesinin kırsal Çalışlı Mahallesi´ndeki Çalışlı Aziz Sağlam Ortaokulu´nda müzik sınıfı oluşturdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 15:18 Güncelleme: 15.09.2023 - 15:20
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        Ölen oğullarının adını yaşatmak için kırsaldaki okulda müzik sınıfı kurdular
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        İTÜ Devlet Konservatuarı´nda öğrenim görürken 17 Eylül 2021´de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Haydar Eren Taş´ın ailesi, çocuklarının anısını yaşatmak için Çocuklar İçin Çal Derneği aracılığıyla bir okulda müzik sınıfı oluşturmak istedi. Dernek yönetimi, Suriye sınırında bulunan Artuklu ilçesinin Çalışlı Mahallesi´ndeki Çalışlı Aziz Sağlam Ortaokulu´nda bir dersliği, `Haydareren Taş Müzik Sınıfı´na dönüştürdü. Sınıfın açılış törenine Haydar Eren Taş'ın annesi Sakine Taş, Artuklu İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Davut Kösesoy, Çocuklar İçin Çal Derneği Başkanı İbrahim Yalçın, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Müzik sınıfındaki enstrümanları gören öğrencilerin yaşadığı sevinç üzerine Sakine Taş, duygusal anlar yaşadı.

        `DEVLET KONSERVATUARINA BİRİNCİLİKLE GİRMİŞTİ´

        Emekli edebiyat öğretmeni olan Sakine Taş, oğlu Haydar Eren Taş´ın birincilikle konservatuar bölümünü kazandığını ve iyi bir keman virtüözü olduğunu belirterek, "O da diğer çocuklardan hiçbir farkı olmadan büyüdü ve bana hep şunu söylerdi; `Anne kendi çocuklarından çok, öğrencilerini daha çok seviyorsun´ diyordu. Ben de `Hiçbirinizin farkı yok benim için. Hepiniz aynısınız´ derdim. Haydar Eren, İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı´na birincilikle girmişti. İyi bir keman virtüözüydü. İleride bir orkestra şefi olmak istiyordu. O azmetmişti, yapabilecekleri konusunda kendine hedef koymuştu ve `Bunu başaracağım, göreceksin üstesinden geleceğim´ diyordu. Ben de okullarda konuşma yaparken velilere de gençlere de lise öğrencilerine de hep onu örnek verirdim. `İsterseniz yapabilirsiniz üstesinden gelebilirsiniz´ derdim. Onun gibi yetenekli çocukların hep var olması ve kaybolmaması için mücadele etmeye devam edeceğiz. Çünkü o mücadele eden bir delikanlıydı" dedi.

        `NİCE HAYDAR EREN´LER İÇİN BURADAYIZ´

        Çocuklar için Çal Derneği Başkanı İbrahim Yalçın, açılan sınıfla nice Haydar Erenlerin yetişeceğini belirterek, "Nice sanatçılar, nice Haydar Erenler, nice üstatlar oluşturmak için buradayız. Katkı veren Milli Eğitim Müdürümüze, şube müdürlerimize, okul müdürlerimize ve öğretmenlerimize sonsuz teşekkür ederiz. Şu an müzik öğretmenimizin talebine göre bağlama, gitar, davul, ritim aletleri, piyano gibi bu aletlerle ortaokul düzeyindeki çocuklarımızı güzel sanatlar liselerine hazırlayıp onlara yeni bir yön, hayata dair yeni bir ivme kazandırmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

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