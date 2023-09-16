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        Şekerleme yüklü TIR´ın dorsesi yandı

        MARDİN´inNusaybin ilçesinde seyir halindeyken alev alan şekerleme yüklü TIR´ın dorsesi yandı. Yangın, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 17:13 Güncelleme: 16.09.2023 - 17:15
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        Şekerleme yüklü TIR´ın dorsesi yandı
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        MARDİN´inNusaybin ilçesinde seyir halindeyken alev alan şekerleme yüklü TIR´ın dorsesi yandı. Yangın, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

        Artuklu-Nusaybin kara yolu Eskiyol Mahallesi mevkisinde, bugün öğleden sonra plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen şekerleme yüklü TIR´ın dorsesi, alev aldı. Şoför, TIR´ı yol kenarına çekerek, çekiciyi dorseden ayırıp, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında TIR´ın dorsesi kullanılamaz hale geldi.

        Yangın nedeniyle kapanan yol, dorsenin yoldan kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

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