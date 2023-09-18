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        Mardin'de silahlı saldırı; 1 kişi öldü, ailesiyle ATM sırası bekleyen 5 yaşındaki çocuk yaralandı

        MARDİN'de,caddede silahlı saldırıya uğrayan yaya Necmettin Atız (31), hayatını kaybetti. O sırada ATM önünde sıra bekleyen ailenin erkek çocuğu Ayaz B. (5) de seken kurşunla ayağından yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 10:57 Güncelleme: 18.09.2023 - 11:00
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        Mardin'de silahlı saldırı; 1 kişi öldü, ailesiyle ATM sırası bekleyen 5 yaşındaki çocuk yaralandı
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        MARDİN'de,caddede silahlı saldırıya uğrayan yaya Necmettin Atız (31), hayatını kaybetti. O sırada ATM önünde sıra bekleyen ailenin erkek çocuğu Ayaz B. (5) de seken kurşunla ayağından yaralandı.

        Olay, dün gece, Kızıltepe ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Necmettin Atız, caddede yürürken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin tabancayla açtığı ateşle yere yığıldı. O sırada ATM önünde para çekmek için sırada bekleyen ailenin çocukları Ayaz B. de seken kurşunla ayağından yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Necmettin Atız, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Atız'ın cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Ayaz B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

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