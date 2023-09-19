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        Mardin´de TIR´ın ezdiği inşaat bekçisi, hayatını kaybetti

        MARDİN'deyolun karşısına geçme çalışırken TIR´ın çarparak üzerinden geçtiği Ethem Çin (58), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 23:00 Güncelleme: 19.09.2023 - 23:05
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        Mardin´de TIR´ın ezdiği inşaat bekçisi, hayatını kaybetti
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        MARDİN'deyolun karşısına geçme çalışırken TIR´ın çarparak üzerinden geçtiği Ethem Çin (58), hayatını kaybetti.

        Kaza, akşam saatlerinde Kızıltepe-Mardin karayolu Mehmet Akif İnan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi karşında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 ABH 654 plakalı TIR, yolun karşısına geçmeye çalışan inşaat bekçisi Ethem Çin´e çarptı. Üzerinden TIR geçen Çin ağır şekilde yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ethem Çin´in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Çin´in cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. TIR sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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