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        Mardin'de TIR'ın çarptığı yaya, öldü

        MARDİN'inKızıltepe ilçesinde, yolun karşısına geçerken TIR'ın çarptığı Abdurrahman Kürt (79), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 12:50 Güncelleme: 21.09.2023 - 12:55
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        Mardin'de TIR'ın çarptığı yaya, öldü
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        MARDİN'inKızıltepe ilçesinde, yolun karşısına geçerken TIR'ın çarptığı Abdurrahman Kürt (79), hayatını kaybetti.

        Olay, dün akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Vatan Caddesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen TIR, yolun karşısına geçen Abdurrahman Kürt'e çarptı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılıp tedaviye alınan Kürt, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Abdurrahman Kürt'ün cenazesi, otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, sürücü gözaltına alındı. Sürücünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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