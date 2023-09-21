Başsavcı Akbulut'tan, polis kiracı ile güvenlik korucusu ev sahibi arasındaki kavgaya ilişkin açıklama MARDİN'inKızıltepe ilçesinde, kiracı polis memur T.Y. ile ev sahibi güvenlik korucusu Mehmet Metin Tekin ve akrabalarının kavgasının ardından Tekin ailesinden tutuklanan ve daha sonra serbest bırakılan 6 kişi ile ilgili Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut tarafından yapılan yazılı açıklamada, olaya seyirci kalınmadığı belirtilerek, "Soruşturma konusu olayın polis memuru ile ev sahibi ve yakınları arasında kira alacağından kaynaklandığı, olayın polis memurunun görevi ile ilgili olmadığı, soruşturma işlemlerinde usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı tespit edilmiştir" denildi.

MARDİN'inKızıltepe ilçesinde, kiracı polis memur T.Y. ile ev sahibi güvenlik korucusu Mehmet Metin Tekin ve akrabalarının kavgasının ardından Tekin ailesinden tutuklanan ve daha sonra serbest bırakılan 6 kişi ile ilgili Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut tarafından yapılan yazılı açıklamada, olaya seyirci kalınmadığı belirtilerek, "Soruşturma konusu olayın polis memuru ile ev sahibi ve yakınları arasında kira alacağından kaynaklandığı, olayın polis memurunun görevi ile ilgili olmadığı, soruşturma işlemlerinde usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı tespit edilmiştir" denildi.

Olay, 6 Eylül´de Kızıltepe ilçesi Yenikent Mahallesi´ndeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, yüksek kira zammını kabul etmeyen polis memuru T.Y. ile güvenlik korucusu ev sahibi Mehmet Metin Tekin arasında uzun süredir devam eden gerginlik tartışmayla sonuçlandı. Mehmet Metin Tekin´in yakınlarının da tartışmaya girmesiyle olay kavgaya dönüştü. Akraba olan grubun saldırısına uğrayan polis memuru T.Y.´nin silahı gasbedildi. Olay yerine gelen polis komşusu C.Ö. ve çevredekilerin yardımıyla kurtulan T.Y., şikayetçi oldu. Cep telefonu kamerasına yansıyan olay sonrası, ev sahibi Mehmet Metin Tekin ile gruptaki M.T., Fatih Tekin, Niyazi Tekin, Lokman Tekin, güvenlik korucuları Nizamettin Tekin ile Tahsin Tekin gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.T. adli kontrolle serbest bırakılırken, Mehmet Metin Tekin ve diğer 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheliler aynı gece tahliye edildi.

'OLAYA SEYİRCİ KALINDIĞI YÖNÜNDEKİ İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR'

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında, görsel ve yazılı medyada, sosyal medya hesaplarında ilimiz Kızıltepe ilçesinde meydana gelen `polis memurunun dövülmesi´ şeklindeki olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızın olaya seyirci kaldığı, faillerin serbest bırakıldığı yönündeki tezvirat içeren haber ve yorumların gerçeği yansıtmadığı, soruşturma konusu olayın polis memuru ile ev sahibi ve yakınları arasında kira alacağından kaynaklandığı, olayın polis memurunun görevi ile ilgili olmadığı, polis memurunu darp eden faillerin tedbiren nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandıkları, delillerin büyük ölçüde toplanması üzerine tutuklu şüphelilerin itirazı incelemeye yetkili üst mahkeme tarafından serbest bırakıldıkları, soruşturmaya halen Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından devam edildiği, soruşturma işlemlerinde usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı tespit edilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımız merkez ve mülhakatlarında yürütülen soruşturmalarda adalet, eşitlik, hakkaniyet ve hukukun üstünlüğü ilkelerine azami düzeyde riayet edilmesi için yoğun gayret ve emek gösterdiği dikkate alınarak, bu ve benzeri haberlere itibar edilmemesi hususu kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur."