Mardin'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti; sürücü kaçtı (2)
Giriş: 21.09.2023 - 20:26 Güncelleme: 21.09.2023 - 20:30
HAYATINIKAYBETTİ
Mardin´inKızıltepe ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Serdar Abdulsametoğlu (20), tedavi gördüğü Kızıltepe Devlet Hastanesi´nde yapılan tüm müdahalelere karşın hayatını kaybetti. Abdulsametoğlu´nun cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Kazadan sonra kaçan sürücünün yakalanması için polisin çalışması sürüyor.