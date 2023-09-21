Mardin'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti; sürücü kaçtı (2)

HAYATINIKAYBETTİ

Mardin´inKızıltepe ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Serdar Abdulsametoğlu (20), tedavi gördüğü Kızıltepe Devlet Hastanesi´nde yapılan tüm müdahalelere karşın hayatını kaybetti. Abdulsametoğlu´nun cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Kazadan sonra kaçan sürücünün yakalanması için polisin çalışması sürüyor.