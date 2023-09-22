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        Bakanı Işıkhan, Mardin'de

        ÇALIŞMAve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bir dizi temaslarda bulunmak için geldiği Mardin´de Mazıdağı ve Derik ilçelerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 13:31 Güncelleme: 22.09.2023 - 13:35
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        Bakanı Işıkhan, Mardin'de
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        ÇALIŞMAve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bir dizi temaslarda bulunmak için geldiği Mardin´de Mazıdağı ve Derik ilçelerini ziyaret etti.

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geldiği Mardin´de ilk olarak Mazıdağı ilçesine geçti. AK Parti Mazıdağı İlçe Başkanlığını ziyaret eden Bakan Işıkhan ve beraberindekiler, burada teşkilat üyeleriyle basına kapalı görüşme gerçekleştirdi. Mazıdağı ilçe merkezinde esnaf ziyaretinde bulunan Bakan Işıkhan, ardından Derik ilçesine geçti. Bakan Işıkhan, Derik ilçesinden olan AK Parti İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın ile çeşitli ziyaretlerde bulundu.

        Bakan Işıkhan ilçe ziyaretlerinin ardından merkez Artuklu ilçesine geçerek yapımı tamamlanan `Millet Ormanı´nın açılışına katılacak.

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