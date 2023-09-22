Kızıltepe´de, yayanın öldüğü kaza kamerada

MARDİN'inKızıltepe ilçesinde dün Serdar Abdulsametoğlu´nun (20) kamyonetten inip yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarpması sonucu öldüğü kaza, güvenlik kamerasın yansıdı.

Kaza, dün öğleden sonra Kızıltepe ilçesi Ersoylu Mahallesi İpek Yolu´nda meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç, kamyonetten indikten sonra yolun karşısına geçmek isteyen Serdar Abdulsametoğlu´na (20), çarptı. Sürücü kaçarken, Abdulsametoğlu ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Serdar Abdulsametoğlu, kurtarılamadı. Abdulsametoğlu´nun cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna götürülürken, polis olaydan sonra kaçan sürücüyü yakalayarak, gözaltına aldı.

Bu arada kazanın bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.