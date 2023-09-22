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        Kızıltepe´de, yayanın öldüğü kaza kamerada

        MARDİN'inKızıltepe ilçesinde dün Serdar Abdulsametoğlu´nun (20) kamyonetten inip yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarpması sonucu öldüğü kaza, güvenlik kamerasın yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 13:57 Güncelleme: 22.09.2023 - 14:00
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        Kızıltepe´de, yayanın öldüğü kaza kamerada
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        MARDİN'inKızıltepe ilçesinde dün Serdar Abdulsametoğlu´nun (20) kamyonetten inip yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarpması sonucu öldüğü kaza, güvenlik kamerasın yansıdı.

        Kaza, dün öğleden sonra Kızıltepe ilçesi Ersoylu Mahallesi İpek Yolu´nda meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç, kamyonetten indikten sonra yolun karşısına geçmek isteyen Serdar Abdulsametoğlu´na (20), çarptı. Sürücü kaçarken, Abdulsametoğlu ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Serdar Abdulsametoğlu, kurtarılamadı. Abdulsametoğlu´nun cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna götürülürken, polis olaydan sonra kaçan sürücüyü yakalayarak, gözaltına aldı.

        Bu arada kazanın bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.

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