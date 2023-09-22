Bakan Işıkhan, Mardin'de (2)

KASIMİYEMİLLETORMANI´NIN AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mardin´e gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, merkez Artuklu ilçesinde yapımı tamamlanan Kasımiye Millet Ormanı´nın açılış programına katıldı. Programa AK Parti Milletvekilleri Faruk Kılıç ile Muhammet Adak, Vali Tuncay Akkoyun, ilçe kaymakamları, İlçe Belediye Başkanları, Şanlıurfa Tarım ve Orman Bölge Müdürü Mehmet Zeki Bayıcı, kamu ve kurumların idarecileri ve vatandaşlar katıldı. Yapılan açılış töreninin ardından konuşan Bakan Işıkhan, Millet Ormanı´nın hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Bugün açılışını gerçekleştireceğimiz Millet Ormanı´nın şehrimiz için hayırlı olmasını Allah´tan niyaz ediyorum. Bugün Mardin´e Bakan olarak ikinci gelişim. Memleketime hizmet etmek ve ihtiyaçlarını karşılamak için elimden ne geliyorsa yapmaya gayret edeceğim. İnşallah bundan sonra da Mardinli hemşerilerimizle, özellikle il ve ilçe teşkilatlarımızda davamıza gönül vermiş, bu yola emek vermiş kıymetli kardeşlerimizle bir araya gelmeye devam edeceğiz. Bilhassa şehrimizin ihtiyaçlarına, sorunlarına ve gelişimine yönelik talepler noktasında sizlerden gelen ve gelecek olan geri dönüşleri çok önemsiyorum. Bu anlamda Mardin´i ilçe ilçe, mahalle mahalle gezerek çalınmadık kapı, hemhal olmadığımız insanımız kalmasın istiyoruz. Bu benim, hem Mardin´in bağrından kopup gelmiş bu toprakların bir evladı olarak, hem de devletimizin Bakanı olarak görevim ve sorumluluğum. Çünkü biz sosyal devlet olmanın şuuruna erişmiş bir yönetim anlayışının temsilcileriyiz. Bizim insanı yaşatmak üzerine inşa edilen devlet geleneğimiz en az bin yıllık bir tecrübeyle bugünlere ulaşmış durumda" dedi.

`TÜRKİYE´Yİ BÖLGESİNDE VE DÜNYADA SÖZ SAHİBİ BİR ÜLKE KONUMUNA GETİRDİK´

AK Parti´nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bölgesinde ve dünyada söz sahibi ülke konumuna getirdiklerini ifade eden Bakan Işıkhan, "Davamızın lideri Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, çeyrek asrı aşan politika hayatı boyunca bir kez olsun halkımızdan ayrı kalmamıştır. Ne zaman ülkemizi ilgilendiren kritik bir mesele olsa doğrudan milletimize gitmiştir. Dün Birleşmiş Milletler Genel Kurul kürsüsünde bütün dünyaya adaleti haykırırken daha adil bir dünyanın mümkün olabileceğini ifade etmiştir. Bu anlamda, yürüdüğü bu haklı yolda Sayın Cumhurbaşkanımıza, yol arkadaşı olmak, yükünü hafifletmek, ülkemizin istikbali için yapılacak çalışmalara omuz vermek bir vatandaş olarak her birimizin asli görevidir diye düşünüyorum. Cumhurbaşkanımız liderliğinde, AK Kadrolar olarak; Türkiye´yi bölgesinde ve dünyada söz sahibi bir ülke konumuna getirdik. Bizler de bu hassasiyetle inşallah üzerimize düşen görevi yerine getirmek adına Mardinimiz başta olmak üzere Anadolu´nun her bir köşesini adım adım yürümeye kararlıyız. Önceki ziyaretimizde bütün ilçelerimizi gezme fırsatı bulamamıştık. İnşallah bu iki günde 8 ilçemizi gezerek Mardinli hemşerilerimizle hasret gidereceğiz" diye konuştu.

`DOĞU İLLERİNDE ARTIK TERÖR DEĞİL, PETROL KEŞİFLERİ VE YATIRIM HABERLERİ GELİYOR´

Doğu illerinden artık yeni petrol keşifleri ve yatırım haberlerinin geldiğini belirten Bakan Işıkhan, şöyle dedi:

"Önümüzde 2024 yerel seçimleri var. Ben bu seçimlerde Büyükşehir Belediyemizi ve ilçe belediyelerimizi gönül belediyeciliğiyle buluşturacağımıza yürekten inanıyorum. Çünkü Mardinli kardeşlerim artık terör istemiyor, insanlarımızın canına, geleceğine, aydınlık yarınlarına kast eden hıyanet siyaseti istemiyor. Mardinli kardeşlerim artık huzur istiyor, refah istiyor, hizmet istiyor, kardeşlik, birlik ve dirlik istiyor. Hamdolsun ki doğu illerimizin her türlü imkandan mahrum ve hizmetsiz bırakıldığı, teröre teslim edildiği o kara günleri artık geride bıraktık. Mardin´imiz başta olmak üzere, her biri şahsına münhasır özellikleri barındıran bütün şehirlerimiz artık yatırımın, üretimin merkezi haline gelmiş durumda. AK Parti Hükümetimizin yönetim anlayışıyla tüm illerimizde olduğu gibi Mardin´de de yapısal, sağlık, sosyal ve ekonomik reformlar gerçekleştirdik. Kültürel zenginlikleriyle, insanlarının samimiyeti ve çalışkanlığıyla da ülkemize katma değer üreten birer metropol haline geldi. Doğu ve Güneydoğu illerimizin dağlarından artık çatışma, terör haberleri değil yeni petrol keşiflerinin ve yatırımların haberleri geliyor."

`ÇOCUKLARIMIZIN, GELECEĞİMİZİN, ŞEHİRLERİMİZİN PKK´NIN ELİNDE HEBA OLMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ´

Bakan Işıkhan, birliğe, beraberliğe ve kardeşliğe zarar veren tüm yapıları ortadan kaldırmaya kararlı olduklarını ifade ederek, "Değerli Dava Arkadaşlarım, İnşallah, 2024 yılı, büyükşehir ve tüm ilçelerimizde Mardin için zafer yılı olacak. 2024 yerel seçimleri ile birlikte Mardin´i; belediyeciliğin de hizmetin de başkent yapacağız. Tüm Mardin´i AK belediyecilikle ve gönül belediyeciliğiyle buluşturacağız inşallah. İlçelerimizle tek tek ilgilenecek, tüm sorunlarını birlikte çözeceğiz. Bakanınız olarak ben de her zaman yanınızdayım. Kapım sizlere sonuna kadar açık. Mardin başta olmak üzere tüm illerimizi, birliğimize, beraberliğimize ve kardeşliğimize zarar veren tüm yapıları tamamen temizlemekte kararlıyız. Bunu sizlerin desteğiyle başaracağız. Çocuklarımızın, geleceğimizin, şehirlerimizin, bölücü hain terör örgütü PKK´nın elinde heba olmasına izin vermeyeceğiz. Diyarbakır annelerinin kutlu davasına sonuna kadar sahip çıkacağız. Bizim hiçbir evladımızı feda etmeye tahammülümüz de vaktimiz de yok. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bizim Türkiye´yi yüzyılın ülkesi haline getirme hedefimiz var. İnşallah bunu siz değerli kardeşlerimle birlikte gerçekleştireceğiz. Bizleri burada ağırlayan tüm yüce gönüllü hemşerilerime şükranlarımı sunuyorum. Bugün açılışını yaptığımız Millet Ormanı´nın hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Açılışın ardından Mardin Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Işıkhan, şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Tuncay Akkoyun'dan kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.