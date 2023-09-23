Bakan Işıkhan: Bu yüzyılı, emeğin, üretimin, büyümenin ve refahın yüzyılı yapacağız (2)

YEŞİLLİVEÖMERLİ İLÇELERİNİ ZİYARET ETTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin kent merkezindeki temaslarının ardından Yeşilli ve Ömerli ilçelerini ziyaret etti. Bakan Işıkhan´a Vali Tuncay Akkoyun, AK Parti milletvekilleri Faruk Kılıç ile Muhammed Adak ve AK Parti İl Başkanı Vahap Alma eşlik etti. Yeşilli ilçe girişinde karşılanan Bakan Işıkhan, Belediye Başkanı Hayrettin Demir'i makamında ziyaret ederek, ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra Ömerli ilçesine geçen Bakan Işıkhan, Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ'a makamında ziyarette bulundu. Bakan Işıkhan, buradan da Ömerli Spor Kompleksi'ne geçerek, çocuklara içinde kırtasiye malzemeleri bulunan çanta hediye etti.