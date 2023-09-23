Mardin 1969 Spor - 52 Orduspor: 1-1
TFF3´üncü Lig 1'inci Grup´ta mücadele eden Mardin 1969 Spor, ligin üçüncü haftasında konuk ettiği 52 Orduspor ile 1-1 berabere kaldı.
TFF3´üncü Lig 1'inci Grup´ta mücadele eden Mardin 1969 Spor, ligin üçüncü haftasında konuk ettiği 52 Orduspor ile 1-1 berabere kaldı.
Mardin 1969 Spor, TFF 3´üncü Lig 1´inci Grup 3´üncü haftasında Karadeniz ekibi 52 Orduspor´u konuk etti. 21 Kasım Şehir Stadı´nda oynanan karşılaşmada Mardin Spor'un golünü 9'uncu dakikada penaltıdan Serkan Köse kaydederken, Orduspor'un golünü ise 57´inci dakikada Mert Tunç attı. Karşılaşma, karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.