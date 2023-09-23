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        Mardin 1969 Spor - 52 Orduspor: 1-1

        TFF3´üncü Lig 1'inci Grup´ta mücadele eden Mardin 1969 Spor, ligin üçüncü haftasında konuk ettiği 52 Orduspor ile 1-1 berabere kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 18:21 Güncelleme: 23.09.2023 - 18:25
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        Mardin 1969 Spor - 52 Orduspor: 1-1
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        TFF3´üncü Lig 1'inci Grup´ta mücadele eden Mardin 1969 Spor, ligin üçüncü haftasında konuk ettiği 52 Orduspor ile 1-1 berabere kaldı.

        Mardin 1969 Spor, TFF 3´üncü Lig 1´inci Grup 3´üncü haftasında Karadeniz ekibi 52 Orduspor´u konuk etti. 21 Kasım Şehir Stadı´nda oynanan karşılaşmada Mardin Spor'un golünü 9'uncu dakikada penaltıdan Serkan Köse kaydederken, Orduspor'un golünü ise 57´inci dakikada Mert Tunç attı. Karşılaşma, karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.

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