Kazada karnındaki ikizlerini kaybeden Esra, yaşam savaşı veriyor

MARDİN´de,hafif ticari araçla otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada yaralanan 3 kişiden Esra Alpaydın´ın (28) karnındaki 2 aylık ikiz bebeklerini kaybettiği, yoğun bakımda yaşam savaşı verdiği bildirildi.

Kaza, 22 Eylül´de Dargeçit- Midyat kara yolu Barıştepe Mahallesi´nde meydana geldi. Ş.D. yönetimindeki 06 TM 469 plakalı hafif ticari araç ile K.A. yönetimindeki 34 FFV 703 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan ve 2 aylık ikizlere hamile olan Esra Alpaydın yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı, buradan da Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunan Esra Alpaydın, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne gönderildi. 10 ay önce evlenen Alpaydın´ın karnındaki 2 aylık ikiz bebeklerini kaybettiği, yoğun bakımda uyutulduğu ve hayati tehlikesini sürdüğü bildirildi.