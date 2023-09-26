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        Kazada karnındaki ikizlerini kaybeden Esra, yaşam savaşı veriyor

        MARDİN´de,hafif ticari araçla otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada yaralanan 3 kişiden Esra Alpaydın´ın (28) karnındaki 2 aylık ikiz bebeklerini kaybettiği, yoğun bakımda yaşam savaşı verdiği bildirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 15:59 Güncelleme: 26.09.2023 - 16:00
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        Kazada karnındaki ikizlerini kaybeden Esra, yaşam savaşı veriyor
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        MARDİN´de,hafif ticari araçla otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada yaralanan 3 kişiden Esra Alpaydın´ın (28) karnındaki 2 aylık ikiz bebeklerini kaybettiği, yoğun bakımda yaşam savaşı verdiği bildirildi.

        Kaza, 22 Eylül´de Dargeçit- Midyat kara yolu Barıştepe Mahallesi´nde meydana geldi. Ş.D. yönetimindeki 06 TM 469 plakalı hafif ticari araç ile K.A. yönetimindeki 34 FFV 703 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan ve 2 aylık ikizlere hamile olan Esra Alpaydın yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı, buradan da Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunan Esra Alpaydın, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne gönderildi. 10 ay önce evlenen Alpaydın´ın karnındaki 2 aylık ikiz bebeklerini kaybettiği, yoğun bakımda uyutulduğu ve hayati tehlikesini sürdüğü bildirildi.

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