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        Mardin'de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

        MARDİN´inKızıltepe ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 21:36 Güncelleme: 26.09.2023 - 21:40
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        Mardin'de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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        MARDİN´inKızıltepe ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesinden geçen Uluslararası İpekyolu´nda yapımı devam eden çevreyolu kavşağında meydana geldi. Ferhat S. (24) yönetimindeki 33 AJM 948 plakalı otomobil ile Keleş A. (52) yönetimindeki kamyonet, kavşakta çarpıştı. Savrulan kamyonet, yol kenarındaki araziye uçtu. Kazada araç sürücüleri ile kamyonetteki Dergah A. (65) ve Sakine A. (65), yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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