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        Sürücüsü 'dur' ihtarına uymayınca lastiklerine ateş edilen TIR, refüje çıktı: 1 gözaltı

        MARDİN'inArtuklu ilçesinde, sürücüsü 'dur' ihtarına uymayınca lastiklerine ateş edilen TIR, refüje çıktı. Sürücü, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 14:02 Güncelleme: 27.09.2023 - 14:05
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        Sürücüsü 'dur' ihtarına uymayınca lastiklerine ateş edilen TIR, refüje çıktı: 1 gözaltı
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        MARDİN'inArtuklu ilçesinde, sürücüsü 'dur' ihtarına uymayınca lastiklerine ateş edilen TIR, refüje çıktı. Sürücü, gözaltına alındı.

        Olay, öğle saatlerinde, merkez Artuklu ilçesi Kızıltepe Kavşağı'nda meydana geldi. Polis, sürücünün ismi öğrenilemeyen 47 ACT 489 plakalı TIR'ı durdurmak istedi. Ancak sürücü 'Dur' ihtarına uymayınca TIR, takibe alındı. Takip sırasında bazı araçlara da çarpan TIR'ın lastiklerine, Mardin Polis Evi önünde ateş edildi. TIR, refüje çıkıp durdu. Bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri de sevk edildi. TIR'ın sürücüsü gözaltına alındı, itfaiye ekipleri de yangın ihtimaline karşı araçta soğutma çalışması yaptı. Sürücü sorgulanmak, TIR da incelenmek üzere emniyete götürüldü.

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