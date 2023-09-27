Mardin 1969 Spor - Batman Petrol Spor: 4-1
Ziraat TürkiyeKupası 1´inci tur karşılaşmasında Mardin 1969 Spor, sahasında Batman Petrol Spor´u 4-1 mağlup ederek üst tura yükseldi.
Ziraat TürkiyeKupası 1´inci tur karşılaşmasında Mardin 1969 Spor, sahasında Batman Petrol Spor´u 4-1 mağlup ederek üst tura yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası 1´inci tur karşılaşmasında Mardin 1969 Spor, Batman Petrol Spor'u 21 Kasım Şehir Stadı´nda konuk etti. Ev sahibi takım, 12´nci dakikada Mesih Kayabaş´ın gölüyle maçın ilk yarısını 1-0 önde kapattı. Konuk ekip, bu gole 90+1'inci dakikada Tunç Murat Behram´ın attığı golle karşılık verdi ve mücadelenin normal süresi 1-1'lik eşitklikle sona erdi.
Ev sahibi ekip; 107´nci dakikada Ali Kemal Özkan, 116´ncı dakikada Serdar Yiğit ve 119´uncu dakikada Yasin Reis´in gölleriyle karşılaşmayı 4-1 kazandı. Bu sonuçla Batman Petrol Spor kupaya veda ederken, Mardin 1969 Spor 2´nci tura yükseldi.
DHA-Spor - Türkiye-Mardin - Salih KESKİN
2023-09-27 17:48:12