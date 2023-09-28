Mardin´de sıra dışı `koku´ sergisinde bir ilk yaşandı: Kokuyu koklayıp içtiler!  

MARDİN´de,`Kokunun İzinde Mezopotamya´ sergisi açıldı. 5 bin yıllık kokuların sunulduğu sergide, Urartu ve Sümer parfümlerinin içecekleri ikram edildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) ve Koku Kültürü ve Turizmi Derneği iş birliğinde Mardin Valiliği desteğiyle `Kokunun İzinde Mezopotamya´ sergisi açıldı. Daha önce Şanlıurfa ve Diyarbakır´da gerçekleştirilen sergi serisinin üçüncüsü, Mardin Müzesi´nde açıldı. Bronz Çağ'dan itibaren kokunun günlük hayatta ve çeşitli ritüellerde kullanımını sağlayan koku kapları, kokunun sunulduğu, sanat eseri niteliğinde replikalar yer aldığı sergi meraklılarından büyük ilgi gördü. Sergide, tarih boyunca kullanılan güzel kokuların sağlık, güzellik ve ibadet sırasında kullanımına dair önemli bilgiler paylaşıldı. Kokunun kadim tarihine yapay zeka ile bir yolculuğun yapıldığı sergide; seramik, cam ve kilden yapılmış koku kapları ile çeşitli kokular da sergilendi. Sergiyi ilgiyle gezen ziyaretçiler, tarihi koku kaplarını incelerken farklı kokuları da deneme fırsatı buldu.

`MARDİN, TARİHTE KOKU ROTALARININ EN ÖNEMLİ DURAKLARINDAN BİRİ OLARAK KONUMLANMAKTADIR´

Serginin açılışında konuşan Vali Yardımcısı Hasan Kurt, Mezopotamya'nın zengin bitki örtüsünden esinlenerek üretilen kokuların, Mezopotamya topraklarında yaşamış uygarlıkların koku deneyimleri ile doğru orantılı olduğunu söyledi. Endemik bitki türlerinin kokularının tarihsel süreçte tütsü ve parfüme dönüşümünün, Mezopotamya'nın antik kokusu olarak anıldığının altını çizen Kurt, "Antik çağdan başlayarak günümüze kadar olan koku kültürü bu bölgede hakim olmakla beraber, Mezopotamya havzasındaki Mardin, tarihte koku rotalarının en önemli duraklarından biri olarak konumlanmaktadır" dedi.

`PARFÜMLERİ İLE BERABER İÇECEKLERİYLE HEM KOKLUYORUZ HEM TADIYORUZ´

Koku Kültürü ve Turizmi Derneği Başkan Yardımcısı Bihter Türkan Ergül de bölgede çok fazla koku kültürünün olduğunu ifade ederek, "Bu serginin bir de farkı var. Aşağıda sergide koklayacağımız kokuların bir de içeceklerini hazırladık. Burada Urartu ve Sümer parfümlerinin içeceklerini tatma şansınız var. Aslında bu dünyada bir ilk, parfümleri ile beraber içecekleriyle hem kokluyoruz hem tadıyoruz" diye konuştu.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hasan Maral ile DİKA Genel Sekreter Vekili Murat Katı'nın da birer konuşma yaptığı sergide Mardin Artuklu Üniversitesi öğretim üyesi Elif Hanar da Mardin'in koku kültürü hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların arından Koku Kültürü ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı, Parfüm Tasarımcısı ve Koku Uzmanı Bihter Türkan Ergül, Mardin´in koku kültürünü, protokol üyelerine anlattı.

Sergi 2 gün ziyarete açık olacak.