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        Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

        MARDİN´inNusaybin ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 17:34 Güncelleme: 29.09.2023 - 17:35
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        Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı
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        MARDİN´inNusaybin ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 6 kişi yaralandı.

        Kaza, öğleden sonra uluslararası İpek Yolu´nun Alakuş mevkisinde meydana geldi. Hasan Osman A. (52) yönetimindeki yabancı plakalı otomobil ile Bayram İ. (44) yönetimindeki 21 FB 280 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, sürücüler ile birlikte Pervin S. (50), Fatma İ. (43), Zeynep Su İ. (12) ve Güneş İ. (4) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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