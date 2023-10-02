CHP Mardin İl Başkanı Eken: Bırakın belediye başkanlığını, 1 tane meclis üyemiz bile yok CUMHURİYETHalk Partisi (CHP) Mardin İl Başkanlığı´na geçici olarak atanan, Kılıçdaroğlu´nun eski Başdanışmanı Prof. Dr. Mehmet Hasan Eken, "Bırakın belediye başkanlığını, il genelinde 1 tane meclis üyemiz bile yok. Bu bizim hatamız. Vakti zamanında çalışmamışız, azmetmemişiz, halkla gerekli temasları kuramamışız, sadece kendi odalarımızda oturup, seçim zamanında sahaya çıkmışız ve halk da bize gerekli desteği vermemiş" dedi.

CUMHURİYETHalk Partisi (CHP) Mardin İl Başkanlığı´na geçici olarak atanan, Kılıçdaroğlu´nun eski Başdanışmanı Prof. Dr. Mehmet Hasan Eken, "Bırakın belediye başkanlığını, il genelinde 1 tane meclis üyemiz bile yok. Bu bizim hatamız. Vakti zamanında çalışmamışız, azmetmemişiz, halkla gerekli temasları kuramamışız, sadece kendi odalarımızda oturup, seçim zamanında sahaya çıkmışız ve halk da bize gerekli desteği vermemiş" dedi.

CHP Genel Merkezi tarafından, 14 ve 28 Mayıs´taki genel seçimlerde yaptığı açıklamaların ardından görevden alınan İl Başkanı Mehmet Kılınçaslan´ın yerine geçici olarak atanan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu´nun eski Başdanışmanı Prof. Dr. Mehmet Hasan Eken, il teşkilatı ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Prof. Dr. Eken, başkanlık görevini 7 Ekim´de yapılacak il kongresinde, delegelerin yüzde 10 desteğini alan herkesin demokratik hakkını kullanarak aday olabileceğini söyledi.

`DEMEK Kİ HALKLA GEREKLİ TEMASLARI KURAMAMIŞIZ´

Yerel seçimlerde 5 belediye başkanlığını kazanma hedeflerinin olduğunu kaydeden Eken, "Artuklu, Yeşilli, Ömerli, Midyat ve Dargeçit ilçelerindeki belediyeleri kazanmayı hedefliyoruz. Mardin Büyükşehir Belediyesi ve diğer ilçe belediyelerde 2-3 meclis üyeliği kazanmayı hedefliyoruz. Malumunuz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bırakın belediye başkanlığını, bir tane meclis üyemiz bile yok. Biz bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Bu bizim hatamız. Demek ki, vakti zamanında çalışmamışız, azmetmemişiz, halka gerekli temasları kuramamışız, halkın problemlerine çözüm önerilerimizi iletmemişiz, halkın problemlerinin çözülmesi için belediyeler üzerinde baskı unsuru olmamışız ve biz kendi odalarımızda oturmuşuz, seçim zamanında sahaya çıkmışız ve halk bize gerekli desteği vermemiş. Ama son 2 aydır halkın bütün sorunlarına temas ediyoruz, sorunları gündeme taşıyoruz" dedi.

`SEÇİMİN FATURASI DİĞER SİYASİ PARTİLERE DE KESİLMELİDİR´

CHP´deki değişim tartışmalarına değinen Eken, "Seçimlerden sonra fatura sadece CHP´ye ve onun lideri Kemal Kılıçdaroğlu´na kesilmeye çalışılıyor. Bu gerçekten haksızlık, neden haksızlık? Çünkü iktidar seçimlerinde iki tane blok vardı: Cumhur ve millet ittifakı bloku. Millet İttifakı bloku seçimi kaybetti, Cumhur İttifakı bloku seçimi kazandı. Peki, bunun faturası kime kesilmeli, sadece CHP´ye değil diğer siyasi partilere de kesilmelidir. Ama konuşmalara bakıyoruz, diğer siyasi partiler sanki kendileri seçim sürecinde hiç yokmuşlar gibi, `belki de yoktular´ kendi özerlerine almıyorlar. Varsa yoksa CHP´ye ve onun lideri Kemal Kılıçdaroğlu´na kesmeye çalışıyorlar. Bu doğru değildir" diye konuştu.