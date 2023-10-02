Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Uzaklaştırma kararı bulunan koca, iki çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp, intihara kalkıştı

        MARDİN´inKızıltepe ilçesinde, uzaklaştırma kararı bulunan Ömer Durak (42), tartıştığı eşi Semra Durak´ı (36) iki çocuğunun gözü önünde tabancayla ateş ederek öldürdü. Daha sonra aynı silahla kendisine ateş eden Durak, ağır yaralandı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 21:08 Güncelleme: 02.10.2023 - 21:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uzaklaştırma kararı bulunan koca, iki çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp, intihara kalkıştı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MARDİN´inKızıltepe ilçesinde, uzaklaştırma kararı bulunan Ömer Durak (42), tartıştığı eşi Semra Durak´ı (36) iki çocuğunun gözü önünde tabancayla ateş ederek öldürdü. Daha sonra aynı silahla kendisine ateş eden Durak, ağır yaralandı. 

        Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Koçhisar Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Ömer Durak, 2 çocuğuyla birlikte evine dönen 4 çocuk annesi eşi Semra Durak´la kapının önünde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Ömer Durak, yanında getirdiği tabancayla çocuklarının gözü önünde eşi Semra Durak´a ateş etti. Semra Durak vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, Ömer Durak aynı tabancayı başına dayayarak ateş etti.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi´ne kaldırılan yaralılardan Semra Durak, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Semra Durak´ın cenazesi otopsi için morga götürüldü. Ağır yaralanan Ömer Durak´ın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Ömer Durak´ın dün uzaklaştırma kararını bozduğu gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındığı ve ifadesinin ardından serbest bırakıldığı iddia edildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Mardin'de karısını silahla öldüren kişi intihar girişiminde bulundu
        Mardin'de karısını silahla öldüren kişi intihar girişiminde bulundu
        Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin'den Dünya Yaşlılar Günü mesajı
        Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin'den Dünya Yaşlılar Günü mesajı
        CHP Mardin İl Başkanı Eken: Bırakın belediye başkanlığını, 1 tane meclis üy...
        CHP Mardin İl Başkanı Eken: Bırakın belediye başkanlığını, 1 tane meclis üy...
        Tarihi kentte yüzlerce yıllık çarşılar her pazartesi dua ile açılıyor
        Tarihi kentte yüzlerce yıllık çarşılar her pazartesi dua ile açılıyor
        Midyat'taki köy okuluna yazın serin kışın sıcak tutacak ısı pompası kuruldu...
        Midyat'taki köy okuluna yazın serin kışın sıcak tutacak ısı pompası kuruldu...
        Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu'ndan Ankara'da...
        Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu'ndan Ankara'da...