Uzaklaştırma kararı bulunan koca, iki çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp, intihara kalkıştı (2)

`KIZILTEPEBENDENKENDİNİ MUHAFAZA ETSİN´

Kızıltepe ilçesinde, uzaklaştırma kararı bulunduğu eşi Semra Durak´ı (36) iki çocuğunun gözü önünde tabancayla ateş ederek öldüren, aynı silahla kendisine ateş ederek intihara kalkışan ve hastanede yoğun bakımdaki tedavisi süren Ömer Durak´ın (42), sosyal medyada ne zaman paylaşıldığı belli olmayan görüntüsü ortaya çıktı. Durak, görüntüde arabanın içinde torpido gözündeki paraları yırtıp camdan dışarı atarken, "Daha da var. Çoktur. Arabanın göğsü doludur. Başıma siyah takke koymuşum. Kızıltepe bundan sonra benden kendini muhafaza etsin. Kızıltepe'yi yıkacağım, Kızıltepe'ye kadar para yırtsam sonu gelmez. Para beni bulmaya mahkumdur. Kurtuluşu yok" dediği görüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.