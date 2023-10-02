Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Uzaklaştırma kararı bulunan koca, iki çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp, intihara kalkıştı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 22:53 Güncelleme: 02.10.2023 - 22:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uzaklaştırma kararı bulunan koca, iki çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp, intihara kalkıştı (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        `KIZILTEPEBENDENKENDİNİ MUHAFAZA ETSİN´

        Kızıltepe ilçesinde, uzaklaştırma kararı bulunduğu eşi Semra Durak´ı (36) iki çocuğunun gözü önünde tabancayla ateş ederek öldüren, aynı silahla kendisine ateş ederek intihara kalkışan ve hastanede yoğun bakımdaki tedavisi süren Ömer Durak´ın (42), sosyal medyada ne zaman paylaşıldığı belli olmayan görüntüsü ortaya çıktı. Durak, görüntüde arabanın içinde torpido gözündeki paraları yırtıp camdan dışarı atarken, "Daha da var. Çoktur. Arabanın göğsü doludur. Başıma siyah takke koymuşum. Kızıltepe bundan sonra benden kendini muhafaza etsin. Kızıltepe'yi yıkacağım, Kızıltepe'ye kadar para yırtsam sonu gelmez. Para beni bulmaya mahkumdur. Kurtuluşu yok" dediği görüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        FB'li futbolcuyu kahreden cinayet!
        FB'li futbolcuyu kahreden cinayet!
        Mardin'de tüyler ürperten cinayet
        Mardin'de tüyler ürperten cinayet
        Yerlikaya: Onlara dünyayı dar ediyoruz
        Yerlikaya: Onlara dünyayı dar ediyoruz
        Kasım Süleymani krizi! Maça çıkmadılar
        Kasım Süleymani krizi! Maça çıkmadılar
        Dışişleri'nden İsrail'e çağrı
        Dışişleri'nden İsrail'e çağrı
        1 TL vermediği için bıçakladı
        1 TL vermediği için bıçakladı
        UEFA'dan çılgın proje! 3 lig, 54 takım
        UEFA'dan çılgın proje! 3 lig, 54 takım
        7 araç birbirine girdi
        7 araç birbirine girdi
        Süper Lig'de 7. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 7. haftanın panoraması!
        Yükselen faiz yatırım durdurdu
        Yükselen faiz yatırım durdurdu
        Taksim'de iki gence çivili sopayla saldırı!
        Taksim'de iki gence çivili sopayla saldırı!
        Damattan çocuğa şiddet! Fırlatıp yere attı
        Damattan çocuğa şiddet! Fırlatıp yere attı
        Şehit veterinere gözyaşlarıyla veda
        Şehit veterinere gözyaşlarıyla veda
        En yüksek açılışı
        En yüksek açılışı
        Kartal, Fenerbahçe tarihinde rekora koşuyor
        Kartal, Fenerbahçe tarihinde rekora koşuyor
        Düğündeki yangın faciasının ilk anları ortaya çıktı!
        Düğündeki yangın faciasının ilk anları ortaya çıktı!
        Angelina Jolie ile başrolde
        Angelina Jolie ile başrolde
        Togg vites büyüttü
        Togg vites büyüttü
        2023 Nobel Tıp Ödülü'nün kazananları açıklandı
        2023 Nobel Tıp Ödülü'nün kazananları açıklandı
        Gol iptali kararı doğru muydu?
        Gol iptali kararı doğru muydu?

        Benzer Haberler

        Uzaklaştırma kararı bulunan koca, iki çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp,...
        Uzaklaştırma kararı bulunan koca, iki çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp,...
        Mardin'de karısını silahla öldüren kişi intihar girişiminde bulundu
        Mardin'de karısını silahla öldüren kişi intihar girişiminde bulundu
        Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin'den Dünya Yaşlılar Günü mesajı
        Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin'den Dünya Yaşlılar Günü mesajı
        CHP Mardin İl Başkanı Eken: Bırakın belediye başkanlığını, 1 tane meclis üy...
        CHP Mardin İl Başkanı Eken: Bırakın belediye başkanlığını, 1 tane meclis üy...
        Tarihi kentte yüzlerce yıllık çarşılar her pazartesi dua ile açılıyor
        Tarihi kentte yüzlerce yıllık çarşılar her pazartesi dua ile açılıyor
        Midyat'taki köy okuluna yazın serin kışın sıcak tutacak ısı pompası kuruldu...
        Midyat'taki köy okuluna yazın serin kışın sıcak tutacak ısı pompası kuruldu...