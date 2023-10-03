Mardin'de sağanak; dere taştı, meyve bahçeleri zarar gördü 

MARDİN'inMazıdağı ilçesinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, kırsal Aşağıocak Mahallesi´nde dere taştı, meyve bahçeleri zarar gördü.

Mardin´de etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Aşağıocak Mahallesi´nde de etkili olan yağış, dere taşkınına neden oldu. Taşkınla birlikte çiftçilerin meyve bahçeleri zarar gördü. Üreticiler, bahçelerini korumak için yoğun çaba harcadı.