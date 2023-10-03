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        Mardin'de sağanak; dere taştı, meyve bahçeleri zarar gördü 

        MARDİN'inMazıdağı ilçesinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, kırsal Aşağıocak Mahallesi´nde dere taştı, meyve bahçeleri zarar gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 18:16 Güncelleme: 03.10.2023 - 18:20
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        Mardin'de sağanak; dere taştı, meyve bahçeleri zarar gördü 
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        MARDİN'inMazıdağı ilçesinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, kırsal Aşağıocak Mahallesi´nde dere taştı, meyve bahçeleri zarar gördü.

        Mardin´de etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Aşağıocak Mahallesi´nde de etkili olan yağış, dere taşkınına neden oldu. Taşkınla birlikte çiftçilerin meyve bahçeleri zarar gördü. Üreticiler, bahçelerini korumak için yoğun çaba harcadı.

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