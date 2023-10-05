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        Suriye'de terör örgütünün kontrolündeki Kamışlı´da art arda patlama

        SURİYE'deterör örgütü PKK/YPG'nin kontrolündeki Kamışlı´da art arda patlamalar meydana geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 17:22 Güncelleme: 05.10.2023 - 17:25
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        Suriye'de terör örgütünün kontrolündeki Kamışlı´da art arda patlama
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        SURİYE'deterör örgütü PKK/YPG'nin kontrolündeki Kamışlı´da art arda patlamalar meydana geldi.

        Suriye'nin Kamışlı kenti ile Kahtaniye beldesinde, terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolündeki bazı bölgelerde, öğleden sonra art arda patlamalar meydana geldi. Patlamaların ardından yükselen dumanlar, Suriye ile sınır komşusu olan Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

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