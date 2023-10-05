Suriye'de terör örgütünün kontrolündeki Kamışlı´da art arda patlama
SURİYE'deterör örgütü PKK/YPG'nin kontrolündeki Kamışlı´da art arda patlamalar meydana geldi.
Giriş: 05.10.2023 - 17:22 Güncelleme: 05.10.2023 - 17:25
SURİYE'deterör örgütü PKK/YPG'nin kontrolündeki Kamışlı´da art arda patlamalar meydana geldi.
Suriye'nin Kamışlı kenti ile Kahtaniye beldesinde, terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolündeki bazı bölgelerde, öğleden sonra art arda patlamalar meydana geldi. Patlamaların ardından yükselen dumanlar, Suriye ile sınır komşusu olan Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.