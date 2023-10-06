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        Mardin'de arazide silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu

        MARDİN'inKızıltepe ilçesindeki arazide Nurullah Aydın (43), silahla vurulmuş halde bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 11:30 Güncelleme: 06.10.2023 - 11:35
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        Mardin'de arazide silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu
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        MARDİN'inKızıltepe ilçesindeki arazide Nurullah Aydın (43), silahla vurulmuş halde bulundu.

        Kızıltepe ilçesi Sanayi Sitesi Mahallesi'ndeki boş arazide gece saatlerinde yerde hareketsiz yatan kişiyi görenlerin ihbarıyla, bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, yerdeki kişinin, silahla vurulup hayatını kaybettiği belirlendi. Araştırmada, erkeğe ait cesedin kimliğinin de Nurullah Aydın olduğu tespit edildi. Aydın'ın cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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