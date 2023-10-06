Mardin'de arazide silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu (2)

OĞLU, GÖZALTINAALINDI

Mardin'inKızıltepe ilçesi Sanayi Sitesi Mahallesi'ndeki arazide silahla öldürülmüş halde bulunan Nurullah Aydın cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturmada, oğlu U.A. (24) gözaltına alındı. Nurullah Aydın'ın açık cezaevinden izinli çıktığı ve tartıştığı oğlu U.A. tarafından öldürülüp cesedinin de evlerinin yakınındaki araziye atıldığı iddia edildi. U.A. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.